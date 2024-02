LIVE Speed skating | Mondiali 2024 in DIRETTA | l’Olanda domina la team-pursuit femminile

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 16 febbraio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA21.00 Sul ghiaccio Francia e Canada. 20.55 Si ripartirà tra cinque minuti. 20.50 Il programma proseguirà ora con lamaschile dove l’Italia andrà a caccia di una medaglia. 20.47 Oro dunque per i Paesi Bassi, argento al Canada. 20.46 2’54?88 per il Giappone che è di bronzo, settima la Polonia a 3’00?58. 20.43 Chiuderanno Giappone e Stati Uniti. 20.42 2’54?03 per il Canada che va secondo dietro ai Paesi Bassi, 2’57?79 per gli Stati Uniti, terzi. 20.39 Tocca a Canada e Stati Uniti. 20.37 2’59?71 per la Germania, 3’00?86 per la Svizzera. 20.35 Ora sul ghiaccio Germania e Svizzera. 20.33 2’51?20 per i Paesi Bassi, 2’59?56 per la Cina, le olandesi hanno probabilmente già messo una grossa ipoteca sull’oro. 20.30 Si parte con il ...