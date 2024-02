LIVE Speed skating | Mondiali 2024 in DIRETTA | l’Italia insegue una medaglia nel team-pursuit

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 16 febbraio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuonasera amiche e amici di OA Sport e benvenute/i allatestuale della seconda giornata deidi. Sull’anello del ghiaccio di Calgary (Canada)andrà a caccia di conferme dopo gli ottimi risultati ottenuti in Coppa del Mondo. Quattro le gare in programma sul ghiaccio canadese nella serata di venerdì, che scatterà a partire dalle 20.30 italiane (le 13.30) con ildonne al quale seguirà l’omonima gara al maschile mentre successivamente sarà la volta dei 500 metri donne e uomini. Sarà suluomini chepotrà giocare le proprie fiche più ...