(Di venerdì 16 febbraio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA20.10 Sul ghiaccio di Calgaryandrà a caccia di unanel, in programma anche 500 metri maschili e femminili. 20.05 Buonasera amiche e amici di OA Sport e benvenute/i allatestuale della seconda giornata deidi. Buonasera amiche e amici di OA Sport e benvenute/i allatestuale della seconda giornata deidi. Sull’anello del ghiaccio di Calgary (Canada)andrà a caccia di conferme dopo gli ottimi risultati ...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20:11 Finalmente la rassegna iridata può prendere il via e l’Italia proverà sin da subito a recitare un ... (oasport)

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20:33 Ai 1000m Lorenzato gira in 1’23”44 con la nipponica a dettare il ritmo. 20:31 SI PARTE! 20:29 Si ... (oasport)

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 21:38 Adesso ci saranno alcuni minuti per il rifacimento del ghiaccio e poi toccherà ai 5000m maschili, ... (oasport)

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 23:06 Ultima heat con Hallgeir Engebraten e Bart Swings, si decide definitivamente il podio. 23:03 Patrick ... (oasport)

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 23:23 E’ il momento della premiazione! 23:20 Le gare riprenderanno alle 23:30 con le Team Sprint. 23:17 ... (oasport)

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buonasera amiche e amici di OA Sport e benvenute/i alla DIRETTA LIVE testuale della seconda giornata dei ... (oasport)

LIVE Speed skating, Mondiali 2024 in DIRETTA: l’Italia insegue una medaglia nel team-pursuit: CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buonasera amiche e amici di OA Sport e benvenute/i alla DIRETTA LIVE testuale della seconda giornata dei Mondiali di speed skating 2024. Sull'anello del ghiac ...

Calendario Mondiali speed skating 2024 oggi: orari 16 febbraio, programma, tv, streaming, italiani in gara: Proseguono i Mondiali 2024 su singole distanze dello speed skating: oggi, venerdì 16 febbraio, a Calgary, in Canada, nella seconda giornata, si terranno altre quattro gare delle sedici complessive in ...

WWE: Ulteriori dettagli sul format del nuovo internet show “Speed”: Durante la conferenza stampa di presentazione di WrestleMania 40 tenutasi a Las Vegas, la WWE ha annunciato il lancio di un nuovo internet show dal nome “Speed” frutto della ... registrati o andaranno ...