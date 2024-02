LIVE Sollevamento pesi | Europei 2024 in DIRETTA | Reyes in testa alla gara prima degli ultimi tentativi nello slancio

(Di venerdì 16 febbraio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA20.41 E non ce la fa Harutyunyan! All’armeno rimane un solo tentativo a disposizione per provare a portarsi a casa il metallo più pregiato. 20.40 Per l’oro ora sarà una sfida tutta tra Oscare Rafik Harutyunyan. Adesso è il momento dell’armeno, 188 kg l’asticella da superare. 20.40 Nulla da fare per il polacco Beben, il quale chiude la suacon un totale di 333 kg. 20.38 GOOD LIFTTT! Senza alcuna difficoltà l’azzurro riesce ad alzare 187 kg per mettersi in! 20.37 Nulla da fare per Qerimaj! L’albanese non supera quota 186 kg e mette a serio rischio il podio. Adesso tocca ad Oscarper il suo primo tentativo a 187 kg. 20.35 Arriva l’errore a 186 kg per Qerimaj, all’albanese è ...

19.12 Si può iniziare, sale in pedana il romeno Bratu per il suo primo tentativo. 19.09 Fino ad ora, ... (oasport)

19.23 Nulla da fare per Bratu: il moldavo chiude la fase dello strappo a quota 140 kg. 19.21 Il moldavo ... (oasport)

19.54 Oscar Reyes purtroppo non ottiene quei 157 kg che gli avrebbero permesso di avere un margine ... (oasport)

20.12 Nulla da fare per Misakyan, fuori gara con due errori consecutivi a quota 170 kg. 20.11 No lift per ... (oasport)

LIVE Sollevamento pesi, Europei 2024 in DIRETTA: Oscar Reyes va a caccia del titolo nei -81 kg: Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta LIVE della finale A della categoria maschile -81 kg, prova valevole per gli Europei 2024 di sollevamento ...

LIVE Sollevamento pesi, Europei 2024 in DIRETTA: bronzo di strappo per Zanni, record per Andreev: 20:59 E' TUTTO, AMICI DI OA SPORT! Grazie per essere stati con noi. A voi tutti l'augurio di una buona serata! 20:58 La gara termina con il trionfo di Andreev ...

