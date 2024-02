LIVE Sollevamento pesi | Europei 2024 in DIRETTA | alle 19 00 il via della finale dei -81 kg maschili | Reyes Martinez cerca il titolo

(Di venerdì 16 febbraio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA18.40 Amici di OA Sport, buonasera e benvenuti allacategoria maschile -81 kg, prova valevole per glidiin programma a Sofia (Bulgaria). Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti allacategoria maschile -81 kg, prova valevole per glidiin programma a Sofia (Bulgaria). L’Italia si presenta ai nastri di partenza di questa gara con uno degli atleti di punta del movimento azzurro. Per i ...

18:50 Non sarà una gara semplice per Mirko Zanni, chiamato a tenere botta e scalare il ranking olimpico...

19:35 Percorso netto per Max Lang che conclude la progressione alzando anche i 147 kg finali! Adesso...

19:51 Errore per Suharevs che può contare però sull'ultimo tentativo! 19:50 GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOD...

20:59 E' TUTTO, AMICI DI OA SPORT! Grazie per essere stati con noi. A voi tutti l'augurio di una buona serata!

LIVE Sollevamento pesi, Europei 2024 in DIRETTA: Oscar Reyes va a caccia del titolo nei -81 kg: Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta LIVE della finale A della categoria maschile -81 kg, prova valevole per gli Europei 2024 di sollevamento pesi...

LIVE Sollevamento pesi, Europei 2024 in DIRETTA: bronzo di strappo per Zanni, record per Andreev: 20:59 E' TUTTO, AMICI DI OA SPORT! Grazie per essere stati con noi. A voi tutti l'augurio di una buona serata! 20:58 La gara termina con il trionfo di Andreev...

Sollevamento pesi, Italia arrivata a Sofia per gli Europei 2024: in palio anche punti per Parigi: Sollevamento pesi, l'Italia è arrivata a Sofia in vista degli Europei 2024: otto azzurri al via, in palio medaglie e pass olimpici ...