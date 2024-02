LIVE Sinner-Raonic | ATP Rotterdam 2024 in DIRETTA | terminato il primo set nell’incontro che precede l’azzurro

ATP 500 Rotterdam Campo centrale, quarti di finale Sinner (ITA) ? ? ? Raonic (CAN) ? ?

(Di venerdì 16 febbraio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA20.36 Tallon Griekspoor ha vinto ilset contro Emil Ruusuvuori per 7-5 nella sfida che ha aperto la sessione serale. Al termine di questa partita scenderanno in campo Jannike Milos. 20.34 Buonasera amici e amiche di OA Sport e bentornati allatestuale dell’incontro tra Jannike Milos. Buongiorno amici e amiche di OA Sport e benvenuti allatestuale dell’incontro tra Jannike Milos, partita valevole per i quarti di finale dell’ATP 500 di. Il tennista azzurro è chiamato ad una sfida tutt’altro che semplice ...