LIVE Sinner-Raonic 7-6 | 1-0 | ATP Rotterdam 2024 in DIRETTA | l’azzurro vince un primo set sofferto

ROTTERDAM (Olanda) - Jannik Sinner è chiamato a una sfida inedita contro il canadese Milos Raonic, ex numero tre del mondo e oggi al 309º posto del ranking mondiale. Il canadese torna a giocare un quarto di finale del circuito

(Di venerdì 16 febbraio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA30-15 Servizio ad usicre e voleente. 15-15 Prima ad uscirente per il canadese.riesce solamente a toccare la palla, senza trovare il campo. 0-15 Favoloso passante lungolinea giocato da, che in allungo trova il rovescionte. Al servizio Milos1-0 Gioco: servizio al centro e drittonte. 40-15 Primante per l’italiano. 30-15si sposta per giocare il dritto a sventaglio, cercando un angolo complicatissimo. La palla però sbatte sul nastro e ricade nella sua metà campo. 15-15 Ace, il terzo della partita per. 0-15 Ottima risposta del canadese su cui si incarta ...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 6-4 Servizio ad uscire e dritto dalla parte opposta per l’italiano, che spinge bene con il colpo in uscita ... (oasport)

LIVE ATP Rotterdam, Delray Beach e Buenos Aires: Sinner in campo con Raonic: Segui con noi la diretta dei match che vedono tre azzurri impegnati nei quarti di finale: Jannik Sinner contro Milos Raonic a Rotterdam, Andrea Vavassori contro Carlos Alcaraz a Baires e Flavio Coboll ...

Pagina 2 | Sinner-Raonic nei quarti all'Atp di Rotterdam: orario e dove vederla in tv: In Olanda continua il cammino dell'azzurro, che dopo aver superato Van De Zandschulp e Monfils se la vedrà con il canadese: tutti i dettagli ...

Sinner-Raonic all’ATP Rotterdam in diretta live: in palio la semifinale, dove vedere in TV e streaming la partita di tennis: Sinner-Raonic è la partita dei quarti del torneo ATP di Rotterdam in orario non prima delle 21 con diretta TV e streaming su Sky, Sky GO e Now ...