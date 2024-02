LIVE Sinner-Raonic 6-6 | ATP Rotterdam 2024 in DIRETTA | tie-break nel primo set

ATP 500 Rotterdam Campo centrale, quarti di finale Sinner (ITA) 4 ? ? Raonic (CAN) 4 ?

(Di venerdì 16 febbraio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA6-4 Servizio ad uscire e dritto dalla parte opposta per l’italiano, che spinge bene con il colpo in uscita dal servizio. 5-4 Uno-due vincente per il canadese che rimane in scia in questo tie-. 5-3 Termina di poco lungo il dritto steccato di. 5-2 Si ferma poco sotto il nastro il dritto lungolinea di, che aveva intuito la direzione del dritto in corsa di. 4-2 Servizio al centro vincente per l’italiano, che sorprende il canadese. Seconda 3-2 Ottima difesa di, che riesce a prolungare lo scambio, imprimendo il proprio ritmo da fondo. Mini-per l’azzurro. 2-2 Ace, il secondo di questo tie-. Il canadese questa volta è andato ad uscire. 2-1 Servizio in slice ...