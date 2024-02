LIVE Sinner-Raonic 5-5 | ATP Rotterdam 2024 in DIRETTA | l’azzurro serve per portare il primo set al tie-break

ATP 500 Rotterdam Campo centrale, quarti di finale Sinner (ITA) 4 ? ? Raonic (CAN) 4 ?

(Di venerdì 16 febbraio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA5-6 Gioco: con il secondo ace di questo game il canadese si assicura il tie-. 40-0 Servizio ad uscire vincente per il canadese. 30-0 Termina in rete la risposta lungolinea di. 15-0 Ace, il settimo per il canadese che sta ottenendo molti punti con il servizio al centro da destra. 5-5 Gioco: ace il secondo del match per. A-40 Servizio ad uscire vincente per l’italiano. 40-40riesce a girarsi sul dritto, ma non trova il campo con il colpo inside-in. Seconda 30-40 Bravoad alzare la traiettoria con l’incrociato per poi chiudere con il lungolinea di dritto. Seconda 15-40 Straordinaria risposta da parte del canadese che poi chiude con il dritto in ...