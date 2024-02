LIVE Sinner-Raonic 4-5 | ATP Rotterdam 2024 in DIRETTA | l’azzurro serve per rimanere nel primo set

ATP 500 Rotterdam Campo centrale, quarti di finale Sinner (ITA) 2 ? ? Raonic (CAN) 2 ?

(Di venerdì 16 febbraio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAIn questosetha vinto l’81% dei punti con la prima di servizio, entrata il 76% delle volte, ed il 20% con la seconda. 4-5 Gioco: servizio ad uscire vincente per il canadese. 40-30 Favolosa risposta di dritto di, che impatta benissimo la palla e trova la riga più lontana. 40-15 Il canadese gioca prima un ottimo dritto incrociato e poi un chop dalla parte opposta.arriva sulla palla in corsa, ma non trova il campo con il passante. 30-15è lento in uscita dal servizio, rimanendo troppo rigido sulle gambe e spedendo in rete il dritto. 30-0 Ace, il sesto della partita per il canadese. 15-0 Prima ad uscire e dritto lungolinea giocato sopra la rete. Dalla ripresa del gioco non ...