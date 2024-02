LIVE Sinner-Raonic 0-1 | ATP Rotterdam 2024 in DIRETTA | iniziato l’incontro

ATP 500 Rotterdam Campo centrale, quarti di finale Sinner (ITA) ? ? ? Raonic (CAN) ? ?

(Di venerdì 16 febbraio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA40-15 Ottima risposta del canadese, che però non trova il campo con il cross di dritto. 30-15perde completamente il controllo del dritto a sventaglio, che termina sia lungo che largo. 30-0spinge bene con il dritto da fermo, ma è in ritardo nello spostamento verso destra. 15-0 Servizio ad uscire vincente per l’italiano. Al servizio Jannik0-1 Gioco: ace, il secondo del game. 40-0 Servizio vincente per il canadese, che ha spinto la seconda verso il corpo dell’azzurro. 30-0 Termina in rete il dritto in corsa di, che non è riuscito ad essere aggressivo con la risposta. 15-0 Ace! Il canadese inizia la partita con un servizio a 233 km/h sulla riga centrale. Al servizio Milos ...