LIVE Sci alpino | Seconda prova Kvitfjell 2024 in DIRETTA | Paris in testa | training da meno di 50?

17 febbraio ore 10:30, discesa libera clicca QUI 18 gennaio ore 10:30, superg clicca QUI Diretta tv su Rai 2 ed Eurosport, live timing su sito e app FIS.

(Di venerdì 16 febbraio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAI PETTORALI DI PARTENZA LADELLA DISCESA FEMMINILE DI CRANS MONTANA DALLE 10.30 13.41 Tempi che sono da prendere con le pinze in unatotalmente sui generis. Piccola pausa ora per sistemare la pista, in un allenamento segnato dalla lunga interruzione dopo l’uscita di Sejersted. 13.39 Si sono già chiusi i primi trenta in questadecisamente sprint. Questa la top-10: Dominik(ITALIA) 49?82 Cameron Alexander (Canada) +0.06 Mattia Casse (ITALIA) +0.25 Ryan Cochran-Siegle (Stati Uniti) +0.37 Otmar Striedinger (Austria) +0.55 Jared Goldberg (Stati Uniti) +0.57 Niels Hintermann (Svizzera) +0.34 Christof Innerhofer (ITALIA) +0.64 13.38 Innerhofer è nono a 0.64 da. Gli azzurri ...

Il figlio di 4 anni fa i capricci, la madre lo chiude in auto e va a sciare: La segnalazione è arrivata da un dipendente di un impianto di risalita della zona, che aveva notato un bambino che piangeva disperato chiuso in un’auto parcheggiata vicino alle piste da sci.

Sci: Gut-Behrami vince discesa di Crans, azzurre giù dal podio: La svizzera Lara Gut-Behrami ha vinto in 1.19.11 la prima discesa di coppa del mondo di Crans Montana. Per la moglie del calciatore Valon Behrami è - a 32 anni - la 44/a vittoria in carriera e la sett ...

'Dune Part 2' 1st reactions: Critics call it a 'definitive sci-fi epic': The first reactions for Timothee Chalamet and Zendaya's upcoming film, 'Dune: Part Two' are out. Critics have praised the film and called it 'awe-inspiring' and 'astonishing'.