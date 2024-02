LIVE Sci alpino | Seconda prova Kvitfjell 2024 in DIRETTA | interruzione per l’uscita di Sejersted che si allunga tantissimo Training da 50 secondi

17 febbraio ore 10:30, discesa libera clicca QUI 18 gennaio ore 10:30, superg clicca QUI Diretta tv su Rai 2 ed Eurosport, live timing su sito e app FIS.

(Di venerdì 16 febbraio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAI PETTORALI DI PARTENZA LADELLA DISCESA FEMMINILE DI CRANS MONTANA DALLE 10.30 12.52 Amici di OA Sport ci scusiamo ma non arriva nessuna informazione, se non che laè ancora interrotta. Sono scesi in due, poiè partito e non è arrivato neanche al primo intermedio. Da quel momento, ormai più di mezz’ora fa, non c’è stata più una discesa. 12.42 Nulla si muove in terra scandinava. Appena avremo notizie ve le comunicheremo. 12.37 Attesa che sta veramente diventando infinita, ancora nessuna nuova notizia dall’Olimpiabakken. 12.33 Una due giorni norvegese di prove che stenta a decollare, ieri un’ora di ritardo e senza la prima parte, oggi solo circa 50? dima subito una lunga ...

LIVE Sci alpino, discesa Crans Montana 2024 in DIRETTA: Gut-Behrami vince ancora, rimpianti per Pirovano, Bassino e Brignone: CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA SECONDA PROVA DI DISCESA A KVITFJELL DALLE 12.00 11.48 Ripresa la gara. 11.46 Gara interrotta dopo la caduta dell'americana Tricia Manga ...

Sci alpino, discesa Crans Montana: Marta Bassino quinta a pochi centesimi dal podio: CUNEO CRONACA - Weekend di gare a Crans-Montana per disputare due discese e un Super-G di Coppa del Mondo. Pirovano, Bassino e Brignone a pochi centesimi dal podio nella prima discesa di venerdì.

