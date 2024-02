LIVE Sci alpino | discesa Crans Montana 2024 in DIRETTA | arrivo spostato a causa del caldo

week end lungo anche per la Coppa del Mondo di sci alpino Segui la nostra diretta live a partire dalle 10.30! Ordine di partenza :

10.23 Sofia Goggia che vanta ben quattro vittorie in. Meglio non pensarci… 10.21 Purtroppo è assente per infortunio Sofia Goggia, prima nella classifica dicon 350 punti, 89 in più dell'austriaca Stephanie Venier. 10.19 Lara Gut-Behrami comanda la classifica generale con 1214 punti, +5 su Mikaela Shiffrin. In questo fine settimana la svizzera può però piazzare l'allungo decisivo, perché l'americana tornerà solo ad Are il 10-11 marzo. 10.18 I pettorali delle italiane: 2 Nicol Delago, 4 Laura Pirovano, 9 Federica Brignone, 21 Marta Bassino, ...