LIVE – Nuoto Mondiali Doha 2024 | semifinali e finali venerdì 16 febbraio in DIRETTA

l'ora della finale della pallanuoto maschile ai Mondiali di nuoto seguire in diretta la finale del Settebello contro nei Mondiali SEGUI IL LIVE DELLA GARA TUTTI I RISULTATI DI GIORNATA GLI ITALIANI

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di venerdì 16 febbraio 2024) Latestualedelin corsia aidi, in corso di svolgimento da2 a domenica 18. Dopo un paio di giornate ricche di soddisfazioni e medaglie per l’Italia, oggi non ci saranno azzurri presenti in finale, fatta eccezione per la staffetta 4×200 stile libero maschile. Non mancherà però il solito grande spettacolo con tutti gli altri titoli iridati in programma. L’appuntamento perè alle ore 17.00 italiane di16all’Aspire Dome di. Sportface.it vi terrà compagnia con unatestualedelle gare del...