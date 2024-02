Di seguito, le informazioni per seguire in diretta il nuoto in corsia nei Mondiali di Doha 2024. SEGUI IL LIVE DELLE GARE TUTTI I RISULTATI DI GIORNATA GLI ITALIANI IN GARA OGGI IL CALENDARIO

LIVE Nuoto, Mondiali 2024 in DIRETTA: Zazzeri e Deplano in semifinale nei 50 sl, Sansone avanti nei 100 delfino (Di venerdì 16 febbraio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE IL MEDAGLIERE DEI Mondiali DI Nuoto ORARI BATTERIE E FINALI DI OGGI: GLI ITALIANI IN GARA 8.29 Ecco l’ultima batteria dei 50 sl: 0 de BOER Thom NED 24 DEC 1991 22.02 1 LIA Nicholas NOR 13 FEB 2001 21.94 2 HO Ian Yentou HKG 25 APR 1997 21.86 3 JI Yuchan KOR 24 AUG 2002 21.72 4 McEVOY Cameron AUS 13 MAY 1994 21.06 5 COOPER Isaac AUS 7 JAN 2004 21.65 6 SIMONS Kenzo NED 13 APR 2001 21.81 7 TAN Jonathan Eu Jin SGP 11 MAR 2002 21.91 8 GOVOROV Andrii UKR 10 APR 1992 21.98 9 PAN Zhanle CHN 4 AUG 2004 22.06 8.29 21?85 per Lorenzo Zazzeri che ottiene il minimo olimpico! 21?99 per Deplano: entrambi sono in semifinale. 8.28 Undicesima batteria: tocca a Lorenzo Zazzeri e Leonardo Deplano. 0 MESTRE Alberto ... Leggi tutta la notizia su oasport (Di venerdì 16 febbraio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAIL MEDAGLIERE DEIDIORARI BATTERIE E FINALI DI OGGI: GLI ITALIANI IN GARA 8.29 Ecco l’ultima batteria dei 50 sl: 0 de BOER Thom NED 24 DEC 1991 22.02 1 LIA Nicholas NOR 13 FEB 2001 21.94 2 HO Ian Yentou HKG 25 APR 1997 21.86 3 JI Yuchan KOR 24 AUG 2002 21.72 4 McEVOY Cameron AUS 13 MAY 1994 21.06 5 COOPER Isaac AUS 7 JAN 2004 21.65 6 SIMONS Kenzo NED 13 APR 2001 21.81 7 TAN Jonathan Eu Jin SGP 11 MAR 2002 21.91 8 GOVOROV Andrii UKR 10 APR 1992 21.98 9 PAN Zhanle CHN 4 AUG 2004 22.06 8.29 21?85 per Lorenzoche ottiene il minimo olimpico! 21?99 per: entrambi sono in. 8.28 Undicesima batteria: tocca a Lorenzoe Leonardo. 0 MESTRE Alberto ...

