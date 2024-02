Di seguito, le informazioni per seguire in diretta il nuoto in corsia nei Mondiali di Doha 2024. SEGUI IL LIVE DELLE GARE TUTTI I RISULTATI DI GIORNATA GLI ITALIANI IN GARA OGGI IL CALENDARIO

LIVE Nuoto, Mondiali 2024 in DIRETTA: Zazzeri e Deplano in semifinale nei 50 sl, Sansone avanti nei 100 delfino, bene la 4×200 sl (Di venerdì 16 febbraio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE IL MEDAGLIERE DEI Mondiali DI Nuoto ORARI BATTERIE E FINALI DI OGGI: GLI ITALIANI IN GARA 9.10 Cominciano le batterie degli 800 stile libero al femminile. Questa la prima: 1 PETROVSKA Eva MKD 5 NOV 2004 8:59.02 2 TASZHANOVA Diana KAZ 3 JAN 2004 8:48.46 3 de JONG Imani NED 28 MAY 2002 8:43.32 4 COSGROVE Ella CAN 26 JUL 2007 8:39.44 5 HAN Dakyung KOR 31 JAN 2000 8:40.67 6 LIM Ashley SGP 13 AUG 2005 8:46.88 7 KAHLER Marlene AUT 15 MAY 2001 8:51.84 8 HIJAZI Lana LBN 4 APR 2008 9.08 Ecco le formazioni finaliste delle 4×200 sl maschile: 1 1 5 CHN – People’s Republic of China 7:06.93 Q JI Xinjie 0.68 25.28 51.92 1:19.32 1:46.68 ZHANG Zhanshuo 0.33 24.70 51.75 1:19.64 1:46.93 3:33.61 WANG Haoyu 0.47 24.86 52.43 1:20.24 1:47.10 5:20.71 PAN Zhanle 0.42 24.13 51.30 ... Leggi tutta la notizia su oasport (Di venerdì 16 febbraio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAIL MEDAGLIERE DEIDIORARI BATTERIE E FINALI DI OGGI: GLI ITALIANI IN GARA 9.10 Cominciano le batterie degli 800 stile libero al femminile. Questa la prima: 1 PETROVSKA Eva MKD 5 NOV 2004 8:59.02 2 TASZHANOVA Diana KAZ 3 JAN 2004 8:48.46 3 de JONG Imani NED 28 MAY 2002 8:43.32 4 COSGROVE Ella CAN 26 JUL 2007 8:39.44 5 HAN Dakyung KOR 31 JAN 2000 8:40.67 6 LIM Ashley SGP 13 AUG 2005 8:46.88 7 KAHLER Marlene AUT 15 MAY 2001 8:51.84 8 HIJAZI Lana LBN 4 APR 2008 9.08 Ecco le formazioni finaliste dellesl maschile: 1 1 5 CHN – People’s Republic of China 7:06.93 Q JI Xinjie 0.68 25.28 51.92 1:19.32 1:46.68 ZHANG Zhanshuo 0.33 24.70 51.75 1:19.64 1:46.93 3:33.61 WANG Haoyu 0.47 24.86 52.43 1:20.24 1:47.10 5:20.71 PAN Zhanle 0.42 24.13 51.30 ...

Advertising

Notizie Correlate

Altre Notizie

Mondiali. Ok Sansone. Batterie sesta giornata live: IN AGGIORNAMENTO Si avviano alla conclusione all’Aspire Dome in Qatar i ventunesimi mondiali. La sesta giornata di apre con le batterie che vedono in acqua tante punte di diamante dell’Italnuoto che r ... LIVE – Nuoto Mondiali Doha 2024: semifinali e finali venerdì 16 febbraio in DIRETTA: La diretta testuale delle semifinali e finali del nuoto in corsia di venerdì 16 febbraio ai Mondiali di Doha 2024: aggiornamenti live ... Mondiali di nuoto 2024, il programma di oggi 16 febbraio: gli italiani in gara: Simona Quadarella inizia il suo percorso negli 800 alla caccia del secondo oro. La 4x200 stile uomini cerca il miracolo, Zazzeri e Deplano nei 50 stile ...

Video di Tendenza