LIVE Nuoto | Mondiali 2024 in DIRETTA | subito Quadarella e Zazzeri nella mattinata di batterie

Di seguito, le informazioni per seguire in diretta il nuoto in corsia nei Mondiali di Doha 2024. SEGUI IL LIVE DELLE GARE TUTTI I RISULTATI DI GIORNATA GLI ITALIANI IN GARA OGGI IL CALENDARIO

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE IL MEDAGLIERE DEI Mondiali DI Nuoto ORARI batterie E FINALI DI OGGI: GLI ITALIANI IN GARA 7.18 Molto atteso Lorenzo Zazzeri nella velocità pura, i 50 stile libero insieme a Leonardo Deplano: specie il fiorentino ha nel mirino come obiettivo la finale per poi giocarsela con tutti. 7.14 Sarà una mattinata subito piena di italiani in quel di Doha: il programma inizierà alle 7.32 con Gianmarco Sansone nei 100 farfalla. 7.10 Buongiorno a tutti amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE delle batterie della sesta giornata di gara dei Mondiali di Nuoto in vasca lunga 2024.

