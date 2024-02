Di seguito, le informazioni per seguire in diretta il nuoto in corsia nei Mondiali di Doha 2024. SEGUI IL LIVE DELLE GARE TUTTI I RISULTATI DI GIORNATA GLI ITALIANI IN GARA OGGI IL CALENDARIO

LIVE Nuoto, Mondiali 2024 in DIRETTA: Quadarella in finale in scioltezza, la 4×200 sl fa sognare. Alle 17.00 le finali (Di venerdì 16 febbraio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE IL MEDAGLIERE DEI Mondiali DI Nuoto ORARI BATTERIE E finali DI OGGI: GLI ITALIANI IN GARA 9.41 Una mattinata che ha visto qualificarsi subito Sansone alla semifinale dei 200 delfino al debutto mondiale, successivamente Zazzeri e Deplano in semifinale dei 50 stile libero, così come la 4×200 sl con il terzo tempo in finale. Infine ha chiuso bene Quadarella con il secondo tempo complessivo per volare in finale degli 800. 9.40 Secondo tempo complessivo per Quadarella solo Alle spAlle di Gose per qualificarsi alla finale: l'azzurra è rimasta sempre in controllo della situazione. 9.38 Simona ...

Mondiali. Ok Sansone. Batterie sesta giornata live: IN AGGIORNAMENTO Si avviano alla conclusione all'Aspire Dome in Qatar i ventunesimi mondiali. La sesta giornata di apre con le batterie che vedono in acqua tante punte di diamante dell'Italnuoto che r ... LIVE – Nuoto Mondiali Doha 2024: semifinali e finali venerdì 16 febbraio in DIRETTA: La diretta testuale delle semifinali e finali del nuoto in corsia di venerdì 16 febbraio ai Mondiali di Doha 2024: aggiornamenti live ... Mondiali di nuoto 2024, il programma di oggi 16 febbraio: gli italiani in gara: Simona Quadarella inizia il suo percorso negli 800 alla caccia del secondo oro. La 4x200 stile uomini cerca il miracolo, Zazzeri e Deplano nei 50 stile ...

