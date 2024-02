Di seguito, le informazioni per seguire in diretta il nuoto in corsia nei Mondiali di Doha 2024. SEGUI IL LIVE DELLE GARE TUTTI I RISULTATI DI GIORNATA GLI ITALIANI IN GARA OGGI IL CALENDARIO

LIVE Nuoto, Mondiali 2024 in DIRETTA: iniziano le batterie, attesa per Zazzeri e Quadarella (Di venerdì 16 febbraio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE IL MEDAGLIERE DEI Mondiali DI Nuoto ORARI batterie E FINALI DI OGGI: GLI ITALIANI IN GARA 7.41 In testa il cileno Benjamin Schnapp con 53?77, facendo il suo personale. 7.40 Ecco la quarta batteria al via: 0 MILENKOVIC Milos MNE 12 JUL 2005 54.74 1 KIRLEW Josh JAM 9 SEP 1999 54.67 2 TCHITCHIASHVILI Nika GEO 2 APR 2005 54.55 3 TISTAN Tibor SVK 27 MAY 2003 54.30 4 AIMABLE Steven SEN 7 FEB 1999 53.98 5 SSENGONZI Jesse Ssuubi UGA 27 AUG 2002 54.06 6 SCHNAPP Benjamin CHI 11 MAY 2001 54.35 7 BARSEGHYAN Artur ARM 29 MAR 2002 54.59 8 NUNEZ del PRADO Esteban BOL 2 JUN 2004 54.71 9 VALIZADE Ramil AZE 16 FEB 2004 54.81 7.39 Oldum-Smith chiude con 55?86 e arriva davanti a tutti nella terza batteria. 7.38 Questa la terza batteria dei 100 farfalla: 0 PRISKA Paolo ALB 15 SEP ...

