LIVE Nuoto, Mondiali 2024 in DIRETTA: Gianmarco Sansone in semifinale dei 100 farfalla, tra poco Zazzeri e Quadarella (Di venerdì 16 febbraio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE IL MEDAGLIERE DEI Mondiali DI Nuoto ORARI BATTERIE E FINALI DI OGGI: GLI ITALIANI IN GARA 7.57 Ecco la startlist della seconda batteria: 0 MARQUEZ Celina ESA 16 JUL 1999 2:18.14 1 KIM Seungwon KOR 1 JAN 2010 2:12.99 2 GEORGIEVA Gabriela BUL 16 JUN 1997 2:11.22 3 BOGNAR Lilla USA 5 DEC 2006 2:09.85 4 BARCLAY Jaclyn AUS 27 DEC 2006 2:08.76 5 PISKORSKA Adela POL 16 NOV 2003 2:09.40 6 WILM Ingrid CAN 8 JUN 1998 2:10.19 7 GODDEN Maria IRL 31 AUG 2002 2:12.19 8 SEGEL Janja SLO 17 JUN 2001 2:14.82 7.56 2:23.69 per Dirkzwager: siamo ancora su standard piuttosto bassi. 7.54 Si passa ai 200 dorso al femminile: non ci saranno azzurre, vista l’assenza di Margherita Panziera. Queste le atlete al via della prima batteria: 3 PRIMOVA Aynura TKM 2 SEP 2006 2:29.24 4 DIRKZWAGER Ariana Southa LAO ... Leggi tutta la notizia su oasport (Di venerdì 16 febbraio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAIL MEDAGLIERE DEIDIORARI BATTERIE E FINALI DI OGGI: GLI ITALIANI IN GARA 7.57 Ecco la startlist della seconda batteria: 0 MARQUEZ Celina ESA 16 JUL 1999 2:18.14 1 KIM Seungwon KOR 1 JAN 2010 2:12.99 2 GEORGIEVA Gabriela BUL 16 JUN 1997 2:11.22 3 BOGNAR Lilla USA 5 DEC 2006 2:09.85 4 BARCLAY Jaclyn AUS 27 DEC 2006 2:08.76 5 PISKORSKA Adela POL 16 NOV 2003 2:09.40 6 WILM Ingrid CAN 8 JUN 1998 2:10.19 7 GODDEN Maria IRL 31 AUG 2002 2:12.19 8 SEGEL Janja SLO 17 JUN 2001 2:14.82 7.56 2:23.69 per Dirkzwager: siamo ancora su standard piuttosto bassi. 7.54 Si passa ai 200 dorso al femminile: non ci saranno azzurre, vista l’assenza di Margherita Panziera. Queste le atlete al via della prima batteria: 3 PRIMOVA Aynura TKM 2 SEP 2006 2:29.24 4 DIRKZWAGER Ariana Southa LAO ...

