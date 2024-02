Di seguito, le informazioni per seguire in diretta il nuoto in corsia nei Mondiali di Doha 2024. SEGUI IL LIVE DELLE GARE TUTTI I RISULTATI DI GIORNATA GLI ITALIANI IN GARA OGGI IL CALENDARIO

LIVE Nuoto, Mondiali 2024 in DIRETTA: attesa per la 4×200 sl! Steenbergen regina dei 100 sl! (Di venerdì 16 febbraio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE IL MEDAGLIERE DEI Mondiali DI Nuoto ORARI BATTERIE E FINALI DI OGGI: GLI ITALIANI IN GARA 17.09: Ora le semifinali dei 100 farfalla uomini, nella seconda Gianmarco Sansone. Questi i protagonisti della prima semifinale: 1 GONCHE Matheus BRA 5 JAN 1999 52.44 2 MILADINOV Josif BUL 23 JUN 2003 52.10 3 HARTING Zach USA 27 AUG 1997 51.94 4 MATSUMOTO Katsuhiro JPN 28 FEB 1997 51.60 5 MUSSIN Adilbek KAZ 4 OCT 1999 51.75 6 le CLOS Chad RSA 12 APR 1992 52.04 7 CASAS Shaine USA 25 DEC 1999 52.21 8 SATES Matthew RSA 28 JUL 2003 52.52 17.07: Splendida vasca di ritorno per l’olandese Merritt Sttenbergen che ha piazzato la progressione fin dai primi metri dopo la subacquea ed è andata prima a riprendere poi superare Siobhan Haughey di Hong Kong, seconda in 52?56, terzo posto per Jack in ... Leggi tutta la notizia su oasport (Di venerdì 16 febbraio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAIL MEDAGLIERE DEIDIORARI BATTERIE E FINALI DI OGGI: GLI ITALIANI IN GARA 17.09: Ora le semifinali dei 100 farfalla uomini, nella seconda Gianmarco Sansone. Questi i protagonisti della prima semifinale: 1 GONCHE Matheus BRA 5 JAN 1999 52.44 2 MILADINOV Josif BUL 23 JUN 2003 52.10 3 HARTING Zach USA 27 AUG 1997 51.94 4 MATSUMOTO Katsuhiro JPN 28 FEB 1997 51.60 5 MUSSIN Adilbek KAZ 4 OCT 1999 51.75 6 le CLOS Chad RSA 12 APR 1992 52.04 7 CASAS Shaine USA 25 DEC 1999 52.21 8 SATES Matthew RSA 28 JUL 2003 52.52 17.07: Splendida vasca di ritorno per l’olandese Merritt Sttenbergen che ha piazzato la progressione fin dai primi metri dopo la subacquea ed è andata prima a riprendere poi superare Siobhan Haughey di Hong Kong, seconda in 52?56, terzo posto per Jack in ...

