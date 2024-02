Di seguito, le informazioni per seguire in diretta il nuoto in corsia nei Mondiali di Doha 2024. SEGUI IL LIVE DELLE GARE TUTTI I RISULTATI DI GIORNATA GLI ITALIANI IN GARA OGGI IL CALENDARIO

LIVE Nuoto, Mondiali 2024 in DIRETTA: attesa per la 4×200 sl! Alle 17.00 le finali (Di venerdì 16 febbraio 2024) IL MEDAGLIERE DEI Mondiali DI Nuoto ORARI BATTERIE E finali DI OGGI: GLI ITALIANI IN GARA 16.51: Un pizzico di rammarico per l'Italia per la mancanza di Francesca Fangio nella finale dei 200 rana. Schouten, Douglass e Pickrem le super favorite per l'oro 16.49: Non ci sono azzurre ma c'è già una battaglia interessante nella semifinale dei 200 dorso con Curzan che punta alla tripeltta e Shkurdai nella stessa gara 16.47. C'è Gianmarco Sansone al via della semifinale dei 100 farfalla. l'obiettivo è ritoccare il personale, per la finale serve un exploit esagerato. Campo partenti variegato e all'insegna dell'equilibrio. Dopo le semifinali forse si capirà qualcosa di più su chi saranno i favoriti. 16.45: Sarà subito spettacolo con la finale dei 100 ...

