LIVE Italia-Canada, Mondiali pallanuoto femminile 2024 in DIRETTA: mors tua, vita mea. Spareggio per le Olimpiadi (Di venerdì 16 febbraio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Il programma di Italia-Canada Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della sfida tra Italia e Canada, valida per la finale per il settimo posto dei Mondiali 2024 di pallanuoto femminile: il Setterosa sfiderà per l’ultimo pass olimpico a disposizione le nordamericane alle ore 08.00 Italiane. In palio oggi tra azzurre e canadesi, infatti, c’è la seconda carta per i Giochi di Parigi: la prima è andata all’Ungheria, mentre il Setterosa e le nordamericane sono ancora alla ricerca della qualificazione olimpica. Sarà una partita da dentro o fuori: chi vince va ai Giochi, chi perde guarda le Olimpiadi da ... Leggi tutta la notizia su oasport (Di venerdì 16 febbraio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAIl programma diBuongiorno e benvenuti allatestuale della sfida tra, valida per la finale per il settimo posto deidi: il Setterosa sfiderà per l’ultimo pass olimpico a disposizione le nordamericane alle ore 08.00ne. In palio oggi tra azzurre e canadesi, infatti, c’è la seconda carta per i Giochi di Parigi: la prima è andata all’Ungheria, mentre il Setterosa e le nordamericane sono ancora alla ricerca della qualificazione olimpica. Sarà una partita da dentro o fuori: chi vince va ai Giochi, chi perde guarda leda ...

