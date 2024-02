- spettacolo dei progetti dei finalisti avverrà live a Firenze in artistico tramite residenze in organizzazioni di danza in Italia il partner di EurAsia IODC - Choreography Online (Canada - UK),

LIVE Italia-Canada 18-12, Mondiali pallanuoto femminile 2024 in DIRETTA: il Setterosa si qualifica alle Olimpiadi! (Di venerdì 16 febbraio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 9.15 Grazie per averci seguito amici di OA Sport. Appuntamento a domani per la finale maschile tra Italia e Croazia alle 15.30. Un saluto sportivo. 9.14 Senza l’ansia del pass olimpico, a Parigi potremmo ammirare un Setterosa diverso, magari anche da medaglia. 9.12 5 gol per Bianconi, 4 a testa per Avegno e Giustini, 3 per Marletta, 1 per Palmieri e Viacava. 9.09 La capitana Roberta Bianconi viene nominata MVP della partita. 9.07 All’ultima occasione utile, L’Italia ce l’ha fatta. E’ la fine di un incubo, una liberazione. I fantasmi di Tokyo 2020 sono stati scacciati: il Setterosa torna ai Giochi dopo 8 anni. FINISCE QUI! Setterosa qualificaTO alle OLIMPIADI DI PARIGI ... Leggi tutta la notizia su oasport (Di venerdì 16 febbraio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA9.15 Grazie per averci seguito amici di OA Sport. Appuntamento a domani per la finale maschile trae Croazia15.30. Un saluto sportivo. 9.14 Senza l’ansia del pass olimpico, a Parigi potremmo ammirare undiverso, magari anche da medaglia. 9.12 5 gol per Bianconi, 4 a testa per Avegno e Giustini, 3 per Marletta, 1 per Palmieri e Viacava. 9.09 La capitana Roberta Bianconi viene nominata MVP della partita. 9.07 All’ultima occasione utile, L’ce l’ha fatta. E’ la fine di un incubo, una liberazione. I fantasmi di Tokyo 2020 sono stati scacciati: iltorna ai Giochi dopo 8 anni. FINISCE QUI!TOOLIMPIADI DI PARIGI ...

Advertising

Notizie Correlate

Altre Notizie

Video di Tendenza