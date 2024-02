- spettacolo dei progetti dei finalisti avverrà live a Firenze in artistico tramite residenze in organizzazioni di danza in Italia il partner di EurAsia IODC - Choreography Online (Canada - UK),

LIVE Italia-Canada 13-9, Mondiali pallanuoto femminile 2024 in DIRETTA: ancora 8 minuti, in gioco le Olimpiadi! (Di venerdì 16 febbraio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Adesso, neanche a dirlo, il Setterosa non deve cullarsi sul risultato, potrebbe rivelarsi un errore fatale. Bisogna pensare a realizzare almeno altri due gol! Finisce il terzo tempo. Italia-Canada 13-9. 13? Difesa provvidenziale del Setterosa. 23? Banchelli devia in corner su Bakoc. 33? Espulsione per Giustini. 1’00” Viacava sbaglia a tu per tu con Gaudreault, questo è un errore grave. 1’14” Sulla traversa il pallonetto di Bakoc. 1’29” Il gol di Avegno in superiorità arriva a tempo scaduto, peccato. 2’08” Marletta provvidenziale in difesa. 2’34” Parata la ‘beduina’ di Palmieri. Ma il Setterosa continua a faticare in attacco. 3’02” Palo di La Roche. Espulsione per Bianconi e time-out Canada. 3’33” Murato il tiro di Bianconi. Il Setterosa ora sta patendo il ... Leggi tutta la notizia su oasport (Di venerdì 16 febbraio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAAdesso, neanche a dirlo, il Setterosa non deve cullarsi sul risultato, potrebbe rivelarsi un errore fatale. Bisogna pensare a realizzare almeno altri due gol! Finisce il terzo tempo.13-9. 13? Difesa provvidenziale del Setterosa. 23? Banchelli devia in corner su Bakoc. 33? Espulsione per Giustini. 1’00” Viacava sbaglia a tu per tu con Gaudreault, questo è un errore grave. 1’14” Sulla traversa il pallonetto di Bakoc. 1’29” Il gol di Avegno in superiorità arriva a tempo scaduto, peccato. 2’08” Marletta provvidenziale in difesa. 2’34” Parata la ‘beduina’ di Palmieri. Ma il Setterosa continua a faticare in attacco. 3’02” Palo di La Roche. Espulsione per Bianconi e time-out. 3’33” Murato il tiro di Bianconi. Il Setterosa ora sta patendo il ...

Advertising

Notizie Correlate

Altre Notizie

Video di Tendenza