- spettacolo dei progetti dei finalisti avverrà live a Firenze in artistico tramite residenze in organizzazioni di danza in Italia il partner di EurAsia IODC - Choreography Online (Canada - UK),

LIVE Italia-Canada 10-8, Mondiali pallanuoto femminile 2024 in DIRETTA: gap dimezzato per le azzurre (Di venerdì 16 febbraio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 1’23” Gaudreault blocca la conclusione ravvicinata di Giustini. 1’37” Corner per l’Italia. Time-out chiamato da Silipo. 1’59” Fallo in attacco del Canada. 2’01” Espulsione per Picozzi, la seconda. 2’22” Bloccato il pallonetto di Picozzi. 2’53” Fallo in attacco del Canada. 3’11” Palmieri anticipata al centro. 3’29” Controfuga rapida del Canada, ancora Bakoc ci castiga con il mancino. Italia-Canada 10-8. 3’44” Stavolta esce il tiro a rimbalzo di Avegno in superiorità. 4’13” Pallonetto e gol di Paul. Prosegue il Mondiale negativo di Banchelli, purtroppo. Italia-Canada 10-7. 4’37” Ancora Avegno a segno in diagonale in superiorità numerica. ... Leggi tutta la notizia su oasport (Di venerdì 16 febbraio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA1’23” Gaudreault blocca la conclusione ravvicinata di Giustini. 1’37” Corner per l’. Time-out chiamato da Silipo. 1’59” Fallo in attacco del. 2’01” Espulsione per Picozzi, la seconda. 2’22” Bloccato il pallonetto di Picozzi. 2’53” Fallo in attacco del. 3’11” Palmieri anticipata al centro. 3’29” Controfuga rapida del, ancora Bakoc ci castiga con il mancino.10-8. 3’44” Stavolta esce il tiro a rimbalzo di Avegno in superiorità. 4’13” Pallonetto e gol di Paul. Prosegue il Mondiale negativo di Banchelli, purtroppo.10-7. 4’37” Ancora Avegno a segno in diagonale in superiorità numerica. ...

Advertising

Notizie Correlate

Altre Notizie

Video di Tendenza