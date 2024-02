LIVE Inter-Salernitana 3-0 | rieccolo Dumfries! Partita a senso unico

Inter Salernitana, match valevole per la giornata del campionato di Serie A TIM 2023/2024: cronaca e diretta live La cronaca, sintesi e diretta LIVE della partita Inter Salernitana: valevole per la giornata del campionato di Serie A TIM 2023/2024. QUI PER SEGUIRE LA DIRETTA DI INTER

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di venerdì 16 febbraio 2024)è l’incontro valido per la venticinquesima giornata della Serie A 2023-24: segui l’eventocon la cronaca testuale a cura di-News.it. L’di Simone Inzaghi sfida i campani allenati da Fabiorani. Il fischio d’inizio è previsto alle ore 21.00, si gioca allo Stadio “San Siro” di Milano. PAGINA IN AGGIORNAMENTO – PREMI F5 O RICARICA L’APP40? GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL! A SEGNO ANCHEMALE OCHOA CHE NON CONTROLLA SUL TIRO-CROSS DI BARELLA 37? Ennesimo cross in mezzo da parte di Bastoni, non ci arriva per un peli Thuram in scivolata!in netta difficoltà 34? Fallo su Dumfries a centrocampo 32? Prosegue il dominio ...