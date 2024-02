LIVE Inter-Salernitana 2-0 | tutto in un minuto! Che gol Lautaro Martinez

Inter Salernitana, match valevole per la giornata del campionato di Serie A TIM 2023/2024: cronaca e diretta live La cronaca, sintesi e diretta LIVE della partita Inter Salernitana: valevole per la giornata del campionato di Serie A TIM 2023/2024. QUI PER SEGUIRE LA DIRETTA DI INTER

LIVE - Inter-Salernitana 2-0, 19': Lautaroooooooooooooo!!! Uno-due micidiale dei nerazzurri: IL GOL DI LAUTARO: Altro affondo di Carlos Augusto che nessuno riesce a fermare sulla sinistra, stavolta la palla finisce sui piedi del Toro che castiga un Boateng troppo tenero e dopo due minuti ...

LIVE TJ - I convocati: out Bremer, ritornano Danilo e Vlahovic. Juve arrivata a Verona. Dubbi in avanti per Allegri: 21:11 - JUVE ARRIVATA A VERONA - La Juventus è arrivata a Verona e adesso la squadra è in hotel. Per quanto riguarda la formazione resta il dubbio in attacc, per il ...

LIVE - Inter-Salernitana 0-0, 5': Ochoa fa il miracolo su Bastoni, poi Thuram prende il palo sul tap-in: INTER: 1 Sommer; 28 Pavard, 6 De Vrij, 95 Bastoni; 2 Dumfries, 23 Barella, 20 Calhanoglu, 22 Mkhitaryan, 30 Carlos Augusto; 9 Thuram, 10 Lautaro Martinez. In panchina ...