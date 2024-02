LIVE Inter-Salernitana 0-0 | vicini al vantaggio! Già due pali

Inter Salernitana, match valevole per la giornata del campionato di Serie A TIM 2023/2024: cronaca e diretta live La cronaca, sintesi e diretta LIVE della partita Inter Salernitana: valevole per la giornata del campionato di Serie A TIM 2023/2024. QUI PER SEGUIRE LA DIRETTA DI INTER

(Di venerdì 16 febbraio 2024)è l’incontro valido per la venticinquesima giornata della Serie A 2023-24: segui l’eventocon la cronaca testuale a cura di-News.it. L’di Simone Inzaghi sfida i campani allenati da Fabiorani. Il fischio d’inizio è previsto alle ore 21.00, si gioca allo Stadio “San Siro” di Milano. PAGINA IN AGGIORNAMENTO – PREMI F5 O RICARICA L’APP10? Altro grandevento di Calhanoglu, Dia prova a sorprenderlo in velocità, ma il centrocampista in scivolata recupera la palla con un grandissimovento 6? L’COLPICE ANCORA I LEGNI DELLA PORTA! QUESTA VOLTA BARELLA PRENDE LA TRAVERSA DOPO LA PARATA DI OCHOA 4? Di esperienza ...

L'Inter capolista ospita la Salernitana al Meazza, in un match valevole per la 25esima giornata di Serie A. Reduce da cinque vittorie di... (calciomercato)

Di seguito i principali episodi da MOVIOLA di Inter-Salernitana , match valevole per la 25esima giornata di Serie A in programma oggi a San Siro... (calciomercato)

L'Inter capolista ospita la Salernitana al Meazza, in un match valevole per la 25esima giornata di Serie A. Reduce da cinque vittorie di... (calciomercato)

LIVE TJ - I convocati: out Bremer, ritornano Danilo e Vlahovic. Juve arrivata a Verona. Dubbi in avanti per Allegri: 21:11 - JUVE ARRIVATA A VERONA - La Juventus è arrivata a Verona e adesso la squadra è in hotel. Per quanto riguarda la formazione resta il dubbio in attacc, per il ...

Inter-Salernitana, le formazioni ufficiali: coppia Lautaro-Thuram, Carlos Augusto e de Vrij dal 1'. Liverani col 3-4-2-1: SERIE A - Le scelte di Simone Inzaghi e Fabio Liverani per l'anticipo della 25esima giornata di Serie A in programma allo stadio Meazza di Milano venerdì 16 febbraio alle 21.00. Per i nerazzurri è ...

LIVE - Inter-Salernitana, squadre in campo per il rituale pre-partita a San Siro: INTER: 1 Sommer; 28 Pavard, 6 De Vrij, 95 Bastoni; 2 Dumfries, 23 Barella, 20 Calhanoglu, 22 Mkhitaryan, 30 Carlos Augusto; 9 Thuram, 10 Lautaro Martinez. In panchina ...