Tabellone e risultati live 1° turno Djokovic - bye Harris (USA) - 3 - 6 Hurkacz - Goffin 6 - 7; 6 - 7 Brooksby (USA) - COBOLLI ( 1 - 6 Ruud - bye Rublev - bye Krajinovic (SRB) - Tiafoe (USA) 7 -

(Di venerdì 16 febbraio 2024) Buongiorno e benvenuti nella testuale dell'incontro di quarti di finale dell'ATP 250 di Delray Beach tra Flavio Cobolli e l'americano Frances Tiafoe. Primo confronto diretto tra i due tennisti, con il vincente del match che troverà in semifinale uno tra l'australiano Jordan Thompson e lo statunitense Tommy Paul. Cobolli, ventiduenne fiorentino, si presenta a questo appuntamento dopo aver sfruttato al meglio l'assist della fortuna. Sconfitto nel secondo turno di qualificazione dal padrone di casa Moreno De Alboran, il toscano è riuscito a superare in tre parziali dapprima il giapponese Taro Daniel, poi l'americano Zachary Svajda.

Tennis, ATP Delray Beach, Cobolli va ai quarti di finale contro Tiafoe: Flavio Cobolli accede ai quarti di finale del torneo Atp 250 di Delray Beach, in Florida. Il 21enne fiorentino numero 72 al mondo ha eliminato 6-4 6-7(1/7) 6-2 agli ottavi il coetaneo statunitense Zac ...

LIVE Cobolli-Tiafoe, ATP Delray Beach 2024 in DIRETTA: si alza l’asticella per l’emergente italiano: CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale dell'incontro di quarti di finale dell'ATP 250 di Delray Beach 2024 tra Flavio Cobolli e l'americano France ...

Tennis - Flavio Cobolli batte Svajda e vola ai quarti di finale di Derlay Beach con Tiafoe: TENNIS - Non si ferma la corsa di Flavio Cobolli all'ATP 250 di Derlay Beach. In tabellone da lucky loser, Cobolli batte l'americano Svajda per 6-4 6-7 6-2 ...