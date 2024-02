LIVE Cobolli-Tiafoe 4-6 2-6 | ATP Delray Beach 2024 in DIRETTA | termina il cammino dell’azzurro

Tabellone e risultati live 1° turno Djokovic - bye Harris (USA) - 3 - 6 Hurkacz - Goffin 6 - 7; 6 - 7 Brooksby (USA) - COBOLLI ( 1 - 6 Ruud - bye Rublev - bye Krajinovic (SRB) - Tiafoe (USA) 7 -

(Di venerdì 16 febbraio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAFRANCESb. FLAVIO6-4 6-2. Non passa la risposta di rovescio del toscano.qui ildell’emergente azzurro in quel di. 40-0 Servizio e dritto a segno per. Ci sono tre match point. 30-0 Scappa via anche questo rovescio. 15-0 Decolla la risposta di dritto di. 5-2 Doppio break. Arriva purtroppo un altro doppio fallo di. Dopo il cambio di campo l’americano servirà per il match. 15-40 Due palle del doppio break. Il nastro porta via il dritto in avanzamento. 15-30 ACE, che ...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 21:23 Serata ricca per l’Italtennis. A distanza di pochi minuti l’uno dall’altro inizieranno anche i ... (oasport)

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 3-1 Game Tiafoe. Secondo ACE del game per il tennista di casa, che conferma il break . 40-15 Servizio ... (oasport)

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 40-15 Scappa via il dritto incrociato in corsa dell’azzurro. 30-15 l’americano si incarta sulla sfida dei ... (oasport)

LIVE ATP Rotterdam, Delray Beach e Buenos Aires: Sinner in campo con Raonic: Segui con noi la diretta dei match che vedono tre azzurri impegnati nei quarti di finale: Jannik Sinner contro Milos Raonic a Rotterdam, Andrea Vavassori contro Carlos Alcaraz a Baires e Flavio Coboll ...

Sinner Raonic all'ATP Rotterdam 2024, il risultato in diretta live: Ora Sinner a Rotterdam e Cobolli a Delray Beach, Vavassori alle 22.30 a Buenos Aires: come verderli tutti Per gli abbonati Sky, Sky Sport Plus è disponibile sul canale Sky Sport Tennis premendo il ta ...

Sinner-Raonic all'ATP Rotterdam, il risultato in diretta live della partita: Sinner chiude il programma dei quarti di finale a Rotterdam con un confronto inedito. L'azzurro affronta per la prima volta in carriera Milos Raonic, ex n. 3 ATP e oggi n. 309 al mondo. Il match è in ...