LIVE Cobolli-Svajda | ATP Delray Beach 2024 in DIRETTA | giocatori in campo Il californiano è pericoloso

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 16 febbraio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA00:25 Si parte tra poco!in. 00.18 Ad attendere il vincente della sfida, Albot o Tiafoe. Giocheranno a seguire. 00.13 Una partita che è molto importante pernel suo percorso di crescita. Raggiungere per la seconda volta nel mese di febbraio i quarti di finale allo ATP, non è roba da poco. L’anno scorso lo faceva allo challenger, adesso il suollo pare essere salito e, se ottieni un 3° turno Slam come lo ha ottenuto l’azzurro in Australia, qualcosa di buono tendi ad averlo. 00.11 Tocca all’azzurro provare ad arrivare ai quarti contro un qualificato americano, dentro i 150 che come Flavio è nato nel 2002. 00.08 Finita! Paul – Michelsen (5-7, 6-4, 7-6). Adesso ...