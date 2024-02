LIVE Cobolli-Svajda 6-4 | 6-7 | 6-2 | ATP Delray Beach 2024 in DIRETTA | crescendo del romano che centra quarti e best ranking

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 16 febbraio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAtornerà in campo domani alle 21.30 contro Tiafoe o Albot. Domani vi ricordiamo anche Sinner-Raonic (19.30) e Vavassori-Alcaraz (22.30). Grazie per aver seguito lacon noi, buonanotte e un saluto sportivo! 02:56sicuro di salire provvisoriamente al numero 68 del mondo, al momento il suoè 71, migliorerebbe quindi il suo. 02:55 Le statistiche, alla fine, vedonoprimeggiare sia nei punti vinti con la prima che sulla seconda (72% e 48% contro 63% e 47% di). Quattro ace e sei doppi falli per l’azzurro, contro i quattro e uno dell’USA, che ha sfruttato 2 palle break di 6, mentre ...