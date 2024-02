la piena occupazione per lo stabilimento di Pomigliano e in generale la salvaguardia del settore automotive italiano, industria strategica per l'intero Paese, garantendo anche un indotto sempre più

L’Italia è il Paese più vecchio: le persone vivono di più, ma non è per forza una buona notizia (Di venerdì 16 febbraio 2024) L’età media degli italiani sale: è la più alta tra gli europei. E se questa vi può sembrare una buona notizia, arrivate in fondo a questo articolo per valutare bene. A iniziare dal fatto che se negli ultimi dieci anni si è registrato un aumento medio dell’età di 2 anni e 4 mesi tra i cittadini Ue, in Italia è stato invece di 4 anni. Tradotto: l’Europa non cresce, a causa del crollo delle nascite e della chiusura dei confini agli immigrati. Tradotto ancora meglio: l’invecchiamento della Penisola è lento ma costante, con profonde ricadute sulla vita economica (pensate soltanto a chi finanzierà la spesa previdenziale) e soprattutto sociale. I dati dell’Eurostat (database statistico dell’Unione europea) fissati al 1° gennaio 2023 sono implacabili. L’Italia invecchia sempre di più: se l’età media è di 44 anni e mezzo tra i 27 Stati ... Leggi tutta la notizia su thesocialpost (Di venerdì 16 febbraio 2024) L’età media degli italiani sale: è la più alta tra gli europei. E se questa vi può sembrare una, arrivate in fondo a questo articolo per valutare bene. A iniziare dal fatto che se negli ultimi dieci anni si è registrato un aumento medio dell’età di 2 anni e 4 mesi tra i cittadini Ue, in Italia è stato invece di 4 anni. Tradotto: l’Europa non cresce, a causa del crollo delle nascite e della chiusura dei confini agli immigrati. Tradotto ancora meglio: l’invecchiamento della Penisola è lento ma costante, con profonde ricadute sulla vita economica (pensate soltanto a chi finanzierà la spesa previdenziale) e soprattutto sociale. I dati dell’Eurostat (database statistico dell’Unione europea) fissati al 1° gennaio 2023 sono implacabili.invecchia sempre di più: se l’età media è di 44 anni e mezzo tra i 27 Stati ...

