Lipsia-Borussia Monchengladbach | Bundesliga | tv | formazioni | pronostici

nel Borussia Monchengladbach: colpiva il suo modo di giocare per Intanto stasera torna la Champions con Copenaghen - City e Lipsia

Leggi tutta la notizia su ilveggente

(Di venerdì 16 febbraio 2024)è una partita della ventiduesima giornata die si gioca sabato alle 18:30: tv,La qualificazione alla prossima Champions League non è lontana per il, che è a tre soli punti dalDortmund che al momento occupa la quarta posizione. E adesso, dopo la sconfitta interna contro il Real Madrid arrivata durante la settimana nell’andata degli ottavi di finale, normale pensare che la squadra di Rose metterà tutte le energie nel campionato per riprendersi il pass. Dani Olmo (Lapresse) – Ilveggente.itIlcontro la squadra di Ancelotti ha dimostrato di avere delle ottime individualità che non scopriamo di certo adesso. Una squadra importante quella tedesca che ...