L’insulto di De Luca a Meloni | “Lavora tu | stron**” Il video in esclusiva su La7

Il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca è arrivato in piazza a Roma, per partecipare alla "L'autonomia differenziata Meloni deve chiedere scusa perché questi fondi erano destinati in

"Ma è tollerabile questo atteggiamento così? Ci sono centinaia di sindaci, che stanno qua, che non hanno i soldi per l'ordinaria amministrazione. Lavora? Ma Lavora tu, stronza". Lo ha detto Vincenzo De Luca ai giornalisti che in Transatlantico alla Camera gli chiedevano un commento alle parole della presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, che dalla Calabria gli ha aveva detto: "Se si Lavorasse invece di fare le manifestazioni si potrebbe ottenere qualche risultato in più". Le parole del presidente della Regione Campania sono state registrate dalle telecamere di Tagadà, in onda su La7.

