di conseguenza, piace alla destra (estrema e non) e irrita la sinistra (estrema e non). Per contrastare l'immigrazione incontrollata nel più remoto e povero dipartimento francese, il governo di

"L'immigrazione incontrollata non sta più bene alla gente". Hoara Borselli ammutolisce la Schimperna | Video (Di venerdì 16 febbraio 2024) Si infiamma il dibattito da Bianca Berlinguer a Prima di Domani, su Rete 4, nella puntata del 16 febbraio tra Susanna Schimperna e Hoara Borselli sul tema dei migranti. "L'inchiesta dice non solo che vogliono l'espulsione degli immigrati clandestini, come se clandestino volesse dire delinquente. Uno è clandestino perché a chi vuole uscire dall'Africa non fanno i documenti, non danno nulla. Quindi fatela finita", sbotta la Schimperna. E Hoara Borselli le spiega qual è la realtà dei fatti: "Qui c'è una risposta elettorale - e ce lo stanno dicendo i sondaggi - che sul tema dei migranti le popolazioni stanno cambiando tendenza perché evidentemente quella politica di immigrazione non regolata e incontrollata fino ad oggi non gli sta più ...

