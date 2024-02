L’idea del cartellino blu nel calcio è una vera idiozia

lo confesso, ma con l'idea dei cartellini blu ammetto di essere Il prossimo 2 marzo a Glasgow l'Ifab farà partire la Objetivosu La Sexta non ha parlato solo di quanto è forte Novak Djokovic e del

(Di venerdì 16 febbraio 2024) Ero pronto a qualunque puttanata, lo confesso, ma condei cartellini blu ammetto di essere stato sorpreso alle spalle mentre mi insaponavo sotto la doccia. Il prossimo 2 marzo a Glasgow l’Ifab farà partire la sperimentazione delle espulsioni a tempo: dieci minuti in punizione fuori dal campo per chi protesta troppo oppure fa falli che i telecronisti poco fantasiosi solitamente definiscono “arancioni”, per i quali il giallo sarebbe poco e il rosso troppo. Un’nelche cerca disperatamente di aumentare lo spettacolo: se già oggi le squadre in dieci smettono di giocare, si rintanano in difesa come se fossero allenate da Allegri e sperano che il tempo passi, con i cartellini blu assisteremmo alla sagra delle perdite di tempo, con giocatori che fingono infortuni gravissimi, raccattapalle che non trovano più i palloni, ...