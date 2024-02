le nuove fonti di pressione vi sono anche gli arrivi dal Sudan, a ma giungono in Libia, e da lì vengono da noi. Senza dimenticare Senza dimenticare la decisione della giunta golpista in Niger di

Libia, Sudan, Niger: ecco le nuove rotte dei migranti: Situazione che preoccupa in Libia: aumentano i flussi dalle coste della Tripolitania e, al tempo stesso, aumentano gli arrivi di migranti dal Sahel e dal Sudan ...

Collegamento in diretta da Ankara con Mariano Giustino sull'incontro al Cairo tra il Presidente Turco Erdogan e il suo omologo egiziano al Sisi: Buongiorno a voi visita storica tra do Annecy Cinéma giorno di San Valentino ergo hanno abbracciato Abdel Fattah Al sì sì chiamandolo stimato fratello dopo che dal due mila tredici e fino a non molti ...

Meloni vuole portare il modello Caivano in Africa: chiede ai ministri di fare le passerelle anche in Libia e Tunisia: Giorgia Meloni vuole esportare il modello Caivano in Africa e invita ai ministri a fare passerelle anche in Libia e Tunisia.