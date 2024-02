LG sfida Tesla PowerWall con la batteria per la casa che sta in ogni angolo e funziona con ogni impianto solare

(Di venerdì 16 febbraio 2024) Si chiama enBlock E e arriva in Italia in due versioni, da 7.9 e 11.9 kWh. Tre i punti di forza: il design super compatto, la compatibilità consistema fotovoltaico e l’utilizzo di batterie sicure litio ferro fosfato. ...

I test di parcheggio della Model 3 HW4 vs HW3 vs USS dimostrano una migliore Tesla Vision, ma gli oggetti più piccoli sono ancora una sfida: Per risolvere la pressante questione di quale configurazione hardware Tesla aiuta meglio il parcheggio, è stato effettuato un test completo HW4 vs HW3 vs sensori di parcheggio a ultrasuoni. Il kit USS ...

Tesla affronta il tempo: Il nuovo aggiornamento del software favorisce la sovralimentazione in condizioni di freddo estremo: Forse i proprietari di Tesla non saranno più custodi di 'robot morti' che non riescono a caricare in inverno. Con l'aggiornamento software 2024.2.6, Tesla introduce nuove funzionalità che si concentra ...

Big Tech fanno profitti e licenziano, perché IA è la risposta: Fonte Yahoo Finance Ma non è tutta qui la storia delle aziende tecnologiche. Tesla e NVIDIA hanno avuto una performance molto superiore alle migliori performance del gruppo considerato. Sono aziende ...