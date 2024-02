"Stiamo dando attuazione alla delega fiscale con sette decreti legislativi già approvati e l'ottavo è in corso di approvazione in Parlamento " ha aggiunto Leo. Porteremo in CdM un decreto legislativo

Leo (MEF): "Riaperti i termini della rottamazione quater" (Di venerdì 16 febbraio 2024) "Riapriamo i termini fino al mese di marzo per chi non è riuscito a pagare le rate della rottamazione. Ricordo che dopo l'iniziale previsione di due rate a settembre e ottobre 2023 abbiamo prima differito i termini al 18 dicembre e adesso un nuovo rinvio in modo che i contribuenti possano recuperare la rottamazione quater che è andata bene. Stiamo adottando tutte le misure per invogliare i cittadini a definire i rapporti con il fisco, gradualmente e con sanzioni molto ridotte". Lo ha annunciato Maurizio Leo, vice ministro dell'Economia e Finanze, nel corso del convegno "Le novità fiscali: la legge di bilancio 2024, il Concordato preventivo biennale e l'Adempimento collaborativo" promosso dall'Ordine dei dottori commercialisti ed esperti contabili di Napoli e dalla Fondazione Odcec ...

