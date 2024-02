Lele Adani | “Mi consegno alla giustizia | se non avrete più mie notizie ora sapete perché” Il misterioso videomessaggio

Fino a poco tempo fa Lele Adani insieme a Vieri, Cassano e Ventola è stato uno dei 4 Le parole di Adani: 'Mi consegno alla

(Di venerdì 16 febbraio 2024) Un video pubblicato sui social ha scatenato il mistero attorno all’ex calciatore e opinionista. Nel filmato,si mostra davantiQuestura di Milano, annunciando la sua intenzione di “consegnarsi”. “Sono davantiQuestura e mi consegnerò”, esordiscecon tono serio nel video pubblicato. “Potrei sparire per un po’“, aggiunge, senza fornire ulteriori dettagli. L’ex difensore si dice quindi colpevole di aver provato a “estorcere il concetto di servilismo in una parte della comunicazione sportiva”. “È quindi giusto rimettersi nelle mani della”, conclude. Neanche a dirlo, il video ha rapidamente fatto il giro del web, scatenando un’ondata ...

Adani provoca: "Mi consegno alla Questura, non potevo altrimenti. Vi chiedo scusa": L'ex difensore di Inter e Fiorentina continua la sua crociata: 'Giusto rimettersi nella mano della giustizia, se non avrete più notizie di me per qualche settimana sapete il perché'.

Adani, nuovo riferimento ad Allegri e ai giornalisti 'Sono davanti alla Questura...': Lele Adani torna a "provocare", sempre col sorriso. L'ex calciatore di Inter e Fiorentina ha pubblicato un video attraverso le sue stories Instagram.

"Mi consegno alla giustizia": cosa c'è dietro alla provocazione di Adani: L'ex calciatore, da anni opinionista tv, ha pubblicato un video piuttosto ambiguo su Instagram ...