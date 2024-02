Un blitz che ha causato non pochi mal di pancia in seno alla Lega Serie A e che ha spinto al conteggio. E' finita sedici a quattro, dunque nulla di fatto almeno per ora. Il prodotto della spaccatura

Lega Serie A: finita assemblea, si è discusso di pubblicità e diritti tv internazionali (Di venerdì 16 febbraio 2024) Si è chiusa pochi minuti fa l'assemblea della Lega Serie A, dopo due ore di svolgimento. I rappresentanti delle venti società del massimo campionato si sono riunite in mattinata in videocolLegamento per affrontare i temi all'ordine del giorno, in particolare la virtualizzazione dell'advertising e i diritti audiovisivi internazionali. Come spiega la stessa Lega in una nota, "per entrambi i temi nei prossimi giorni continueranno, attraverso incontri con i partner interessati e approfondimenti nelle Commissioni di Lega dedicate, le opportune analisi, che potranno proseguire nell'assemblea di Lega prevista per il 26 febbraio". SportFace.

