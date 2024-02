Led su 220 corpi illuminanti | Grande risparmio per la comunità

ma leggibile in tutte le informazioni principali e dotato di led che al giorno d'oggi sia quasi obbligatorio avere una moto da 220 la connessione comando del gas - corpi farfallati, con un'

(Di venerdì 16 febbraio 2024) A Castrocaro Terme e Terra del Sole proseguono gli interventi per l’efficientamento energetico attraverso l’ammodernamento a led dell’illuminazione pubblica. In questi giorni è in corso un intervento che riguarderà 220per una spesa di circa 70 mila euro finanziati dallo Stato. Tra le numerose vie interessate via Battisti, via Piave e via Bassetti a Terra del Sole, via Mini, via Maltoni, piazza Martelli e via Pisacane nel centro storico di Castrocaro. E ancora l’intera area mercatale del parcheggio Poggiolini fino a via Cantarelli, via Vianova, via Ravaglioli e via Favelli. Passerà al led anche l’illuminazione del parcheggio di via Conti, del cimitero e via Martiri della Libertà. In alcuni casi verranno sostituite le lampade esistenti, in altri verranno installatinuovi. "Appena ...