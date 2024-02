L’Ecdc lancia l’allarme morbillo in Europa | 7 morti da inizio anno

L'allarme dell'Ecdc sulle possibili epidemie. Il Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie, si sa, non parla a vanvera e quando ha comunicazioni importanti da fare trova il modo

Leggi tutta la notizia su ildifforme

(Di venerdì 16 febbraio 2024) Secondo le ricerche del Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie i casi diinsono in aumento: le cause sono da attribuire ad una scarsa copertura vaccinale e all’importazione del virus da zone ad alta incidenza. Nei prossimi mesi si registreraltri casi, fino al raggiungimento del picco stagionale. L'articolo proviene da Il Difforme.