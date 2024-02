Al 5' il Torino sblocca la partita con Bellanova. Primo gol in Al 25' il Lecce resta in dieci per l'espulsione di Pongracic per

Lecce ko, il Torino resta in corsa per l'Europa grazie ai gol di Bellanova e Zapata (Di venerdì 16 febbraio 2024) Sesto risultato utile di fila per il Torino, ancora imbattuto nel 2024, che supera 2-0 il Lecce allo stadio Olimpico grazie al primo gol stagionale di Bellanova al 50' e alla rete di Zapata all'81'. I granata salgono al 9° posto con 36 punti, scavalcando momentaneamente il Napoli e restando in corsa per un posto in Europa per la prossima stagione. I giallorossi salentini, che chiudono il match in dieci per l'espulsione di Pongracic al 70', restano invece fermi in 13/a posizione con 24 punti. È la squadra di casa a fare la partita sin dai primi minuti e si rende pericoloso in un paio di occasioni con Bellanova, nella prima occasione sbaglia l'ultimo dribbling che lo avrebbe liberato al tiro in area di rigore, nella ... Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano (Di venerdì 16 febbraio 2024) Sesto risultato utile di fila per il, ancora imbattuto nel 2024, che supera 2-0 ilallo stadio Olimpicoal primo gol stagionale dial 50' e alla rete diall'81'. I granata salgono al 9° posto con 36 punti, scavalcando momentaneamente il Napoli endo inper un posto inper la prossima stagione. I giallorossi salentini, che chiudono il match in dieci per l'espulsione di Pongracic al 70',no invece fermi in 13/a posizione con 24 punti. È la squadra di casa a fare la partita sin dai primi minuti e si rende pericoloso in un paio di occasioni con, nella prima occasione sbaglia l'ultimo dribbling che lo avrebbe liberato al tiro in area di rigore, nella ...

