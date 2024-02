Lecce | finto pentito chiede un colloquio con la pm Voleva ucciderla | un pezzo di ceramica nelle mutande

Lecce, il finto pentito e il pezzo di ceramica nascosto nella mutande. Tragedia sventata Un colloquio in tribunale tra un finto pentito e una pm rischia di finire in tragedia . Pancrazio Carrino , 42

(Di venerdì 16 febbraio 2024) Unin tribunale tra une una pm rischia di finire in tragedia. Pancrazio Carrino, 42 anni, era stato arrestato a luglio con altre 21 persone nell’ambito dell’operazione "Wolf", contro il clan Lamendola-Cantanna della Sacra Corona Unita. Ma ha voluto far credere agli investigatori di voler collaborare con la giustizia, in realtà il suo obiettivo era un altro. Stare faccia a faccia con la magistrata e - si legge su Il Corriere della Sera - portare a termine il suo piano di vendetta, poi fortunatamente sventato da un tenente dei carabinieri. Sono i dettagli inquietanti che emergono dagli interrogatori dello stesso Carrino. Oltre a ritrattare quanto raccontato alla magistrata il 31 luglio precedente dopo aver manifestato la volontà di collaborare con la giustizia, infatti, ha spiegato il motivo per il quale aveva ...