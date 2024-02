Lecce | assenza certa contro l’Inter | espulso un titolare contro il Torino

rispettivamente ai danni di Lecce e Frosinone, che ora si Assenza certa anche per l'allenatore dei viola Vincenzo Italiano:

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di venerdì 16 febbraio 2024) Il giocatore del, Pongracic, è statoal minuto 70? per un fallo nei confronti di un calciatore del. La squadra di D’Aversa affronteràdomenica prossima ASSENTE – Marin Pongracic salterà la partita condella prossima settimana. Il difensore delè stato, per somma di ammonizioni, al 70? del match odiernoil. D’Aversa dovrà fare a meno del difensore per la sfida del Via del Mare in programma domenica 25 febbraio. Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (Inter-News) e il link al contenuto originale () © Inter-News.it 2014-2023 - Tutti i ...