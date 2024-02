promosso però da Pioli: " Leao deve capire le situazioni ma lo Chiaro che non può essere sempre determinante ma lui ci crede Niente scudetto, ma politica step by step. Non c'è lo scudetto nei

Leao ci crede: «Scudetto? Difficile ma non impossibile. Siamo forti» (Di venerdì 16 febbraio 2024) Rafael Leao non si è ancora arreso per il campionato di fronte al percorso dell’Inter. La stella del Milan ci crede e lo confida su Sky Sport. RINCORSA – 8 sono i punti di distanza tra Inter e Milan, che occupano rispettivamente il primo e il terzo posto. Nonostante questo Rafael Leao continua a crederci e lo dice: «Guardate allo Scudetto? Sì, mancano tante partite ed è Difficile, ma non impossibile. Ogni partita in campionato è importante, la squadra lo sa e dobbiamo essere concentrati dal primo minuto fino alla fine. Siamo forti, stiamo facendo bene e Siamo arrivati ad una partita importante in questo modo. Abbiamo la fiducia adesso». Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è ... Leggi tutta la notizia su inter-news (Di venerdì 16 febbraio 2024) Rafaelnon si è ancora arreso per il campionato di fronte al percorso dell’Inter. La stella del Milan cie lo confida su Sky Sport. RINCORSA – 8 sono i punti di distanza tra Inter e Milan, che occupano rispettivamente il primo e il terzo posto. Nonostante questo Rafaelcontinua arci e lo dice: «Guardate allo? Sì, mancano tante partite ed è, ma non. Ogni partita in campionato è importante, la squadra lo sa e dobbiamo essere concentrati dal primo minuto fino alla fine., stiamo facendo bene earrivati ad una partita importante in questo modo. Abbiamo la fiducia adesso». Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è ...

